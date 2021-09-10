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ООН: Афганистан находится под угрозой полного развала

Организация Объединенных Наций предупредила, что Афганистан находится под угрозой «полного развала». Международное сообщество, не находит способа удержать поток денег, которые поступают в Афганистан, несмотря на озабоченность по поводу правительства «Талибана».


Как сообщает Al Jazeera, активы центрального банка Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов в настоящее время заморожены за рубежом и считаются ключевым рычагом давления на новую администрацию.

Но специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила Совету Безопасности в четверг, что необходимо найти способ ввозить деньги в страну, «чтобы предотвратить полный крах экономики и социального порядка», отметив, что Афганистан столкнулся с ураганом кризисы, включая падение валюты, резкий рост цен на продукты питания и топливо и нехватку наличных денег в частных банках. По ее словам, у властей также нет средств для выплаты заработной платы.

«Экономике нужно дать возможность дышать еще несколько месяцев, чтобы дать талибам возможность продемонстрировать гибкость и искреннюю волю действовать по-другому на этот раз, особенно с точки зрения прав человека, пола и борьбы с терроризмом», - сказал Лайонс заявив, что можно разработать меры защиты, чтобы средства не использовались не по назначению.

Иностранные доноры во главе с США предоставили более 75% государственных расходов правительству Афганистана, которое рухнуло, когда США вывели свои войска после 20 лет пребывания в стране.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что открыто для пожертвования гуманитарной помощи, но говорят, что любая прямая экономическая линия жизнь, � том числе размораживания активов центрального банка, будет зависеть от действий талибов, в том числе позволяя безопасный проход для людей, чтобы уйти. Первый гражданский рейс из Кабула с более чем 100 пассажирами приземлился в Катаре в четверг.

Международный валютный фонд также заблокировал доступ талибов к новым резервам на случай чрезвычайных ситуаций на сумму около 440 млн долларов.

«Талибан» ищет международной легитимности и поддержки. Наш посыл прост: любую легитимность и поддержку необходимо заслужить», - заявил Джеффри ДеЛаурентис высокопоставленный американский дипломат Совета Безопасности.

Россия и Китай, предложивший стране чрезвычайную помощь на миллионы долларов, выступают за освобождение замороженных активов Афганистана.

«Эти активы принадлежат Афганистану и должны использоваться для Афганистана, а не в качестве рычага для угроз или сдерживания», - сказал заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан.

Предупреждение Лиона прозвучало вскоре после доклада Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в котором говорилось, что страна может столкнуться с всеобщей бедностью по мере сокращения экономики. ПРООН заявляет, что страна с 18-миллионным населением уже является одной из самых бедных в мире, где 72% людей живут не более чем на один доллар в день.

Посол Афганистана в ООН Гулам Исакзай, который был назначен поддерживаемым США правительством, которое рухнуло по мере продвижения «Талибана», призвал Совет Безопасности «воздерживаться от признания какого-либо правительства в Афганистане, если оно не является действительно всеобъемлющим и не сформировано на основе свободной воли народа».
Centralasia.media
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