



Как сообщает Al Jazeera, активы центрального банка Афганистана на сумму около 10 миллиардов долларов в настоящее время заморожены за рубежом и считаются ключевым рычагом давления на новую администрацию.





Но специальный посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила Совету Безопасности в четверг, что необходимо найти способ ввозить деньги в страну, «чтобы предотвратить полный крах экономики и социального порядка», отметив, что Афганистан столкнулся с ураганом кризисы, включая падение валюты, резкий рост цен на продукты питания и топливо и нехватку наличных денег в частных банках. По ее словам, у властей также нет средств для выплаты заработной платы.





«Экономике нужно дать возможность дышать еще несколько месяцев, чтобы дать талибам возможность продемонстрировать гибкость и искреннюю волю действовать по-другому на этот раз, особенно с точки зрения прав человека, пола и борьбы с терроризмом», - сказал Лайонс заявив, что можно разработать меры защиты, чтобы средства не использовались не по назначению.





Иностранные доноры во главе с США предоставили более 75% государственных расходов правительству Афганистана, которое рухнуло, когда США вывели свои войска после 20 лет пребывания в стране.





Администрация президента Джо Байдена заявила, что открыто для пожертвования гуманитарной помощи, но говорят, что любая прямая экономическая линия жизнь, � том числе размораживания активов центрального банка, будет зависеть от действий талибов, в том числе позволяя безопасный проход для людей, чтобы уйти. Первый гражданский рейс из Кабула с более чем 100 пассажирами приземлился в Катаре в четверг.





Международный валютный фонд также заблокировал доступ талибов к новым резервам на случай чрезвычайных ситуаций на сумму около 440 млн долларов.





«Талибан» ищет международной легитимности и поддержки. Наш посыл прост: любую легитимность и поддержку необходимо заслужить», - заявил Джеффри ДеЛаурентис высокопоставленный американский дипломат Совета Безопасности.





Россия и Китай, предложивший стране чрезвычайную помощь на миллионы долларов, выступают за освобождение замороженных активов Афганистана.





«Эти активы принадлежат Афганистану и должны использоваться для Афганистана, а не в качестве рычага для угроз или сдерживания», - сказал заместитель посла Китая в ООН Гэн Шуан.





Предупреждение Лиона прозвучало вскоре после доклада Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в котором говорилось, что страна может столкнуться с всеобщей бедностью по мере сокращения экономики. ПРООН заявляет, что страна с 18-миллионным населением уже является одной из самых бедных в мире, где 72% людей живут не более чем на один доллар в день.





Посол Афганистана в ООН Гулам Исакзай, который был назначен поддерживаемым США правительством, которое рухнуло по мере продвижения «Талибана», призвал Совет Безопасности «воздерживаться от признания какого-либо правительства в Афганистане, если оно не является действительно всеобъемлющим и не сформировано на основе свободной воли народа».