



«НАТО очень внимательно следит за "Западом-2021". Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но они должны также соблюдать обязательства по их прозрачности… Мы призываем Россию и Беларусь в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно»,— сообщила госпожа Лунгеску (цитата по ТАСС).





По ее словам, это необходимо «для снижения рисков, предотвращения несчастных случаев или инцидентов, когда на наших границах усиливается военная активность». Оана Лунгеску добавила, что НАТО пока не пригласили наблюдать за «Западом-2021», «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек».





«Как всегда, НАТО остается бдительной и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию. Мы сохраняем открытыми каналы коммуникации с Россией на основе нашего двойного подхода — сочетания обороны и сдерживания с диалогом… При необходимости мы будем поддерживать контакт и с Минском»,— заявила официальный представитель НАТО.





Совместные стратегические учения России и Беларусь «Запад-2021» начались сегодня, 10 сентября, одновременно на 14 военных полигонах. Они проходят на девяти российских площадках от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей — Стругах Красных, Мулино, Погоново, Хмелевке, Дорогобуже, Кириловском, Правдинском, Добровольс ом и Вольском полигонах, а также на пяти белорусских — Обуз-Лесновском, Брестском, Чепелево, Домановском и Ружанском полигонах.