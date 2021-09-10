+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трех участников вчерашнего марша наказали сутками, про остальных неизвестно

В Минске прошли суды над участниками дворового марша с бело-красно-белой символикой.


Он должен был состояться утром 9 сентября в Кунцевщине, но уже в самом начале начались задержания и люди разбежались. Точное количество задержанных правозащитникам пока неизвестно. Как пишет телеграм-канал @viasnanazirae, 9 сентября в суде Фрунзенского района рассматривались административные дела трёх человек — Владислава Кубицкого, Дмитрия Полякова и Александры Донченко. Их признали виновными в участии в "несанкционированном уличном шествии".

24-летний Владислав Кубицкий получил 15 суток ареста. Его дело рассматривала судья Юлия Близнюк. Как пишут правозащитники, во время судебного заседания судье кто-то позвонил и она сказала, что у нее сейчас "политический скайп". Она же судила 37-летнюю Александру Донченко и оштрафовала её на 2610 рублей. Судья Наталья Бугук дала 13 суток ареста 41-летнему Дмитрию Полякову.

Известно, что на марше были задержаны Татьяна Бусел и её сын Алексей Бусел. После обыска в их квартире был также задержан муж и отец — Сергей Бусел. В милицию вызвали и брата Алексея. Их судьба пока неизвестна.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]