



Он должен был состояться утром 9 сентября в Кунцевщине, но уже в самом начале начались задержания и люди разбежались. Точное количество задержанных правозащитникам пока неизвестно. Как пишет телеграм-канал @viasnanazirae, 9 сентября в суде Фрунзенского района рассматривались административные дела трёх человек — Владислава Кубицкого, Дмитрия Полякова и Александры Донченко. Их признали виновными в участии в "несанкционированном уличном шествии".





24-летний Владислав Кубицкий получил 15 суток ареста. Его дело рассматривала судья Юлия Близнюк. Как пишут правозащитники, во время судебного заседания судье кто-то позвонил и она сказала, что у нее сейчас "политический скайп". Она же судила 37-летнюю Александру Донченко и оштрафовала её на 2610 рублей. Судья Наталья Бугук дала 13 суток ареста 41-летнему Дмитрию Полякову.





Известно, что на марше были задержаны Татьяна Бусел и её сын Алексей Бусел. После обыска в их квартире был также задержан муж и отец — Сергей Бусел. В милицию вызвали и брата Алексея. Их судьба пока неизвестна.