– Но это не означает, что их реализация пойдет гладко, – пишет Александр Класковский. – Путин может быть доволен. Это его пиаровская победа, своеобразный реванш за срыв подписания дорожных карт в декабре 2019 года. К тому же интеграционный успех важен для Кремля накануне выборов в Государственную думу.





Белорусское же руководство за счет подписания пакета бумаг надеется получить финансово-экономические выгоды. Но Кремль наверняка будет строго дозировать поддержку.





Москва не скрывает, что использует финансово-экономические рычаги для подталкивания Минска к той самой углубленной интеграции, которую обрисовал еще знаменитый «ультиматум Медведева» в декабре 2018 года. Тогдашний российский премьер четко дал понять белорусскому начальству: хотите и впредь получать нашу поддержку — будьте добры в полной мере выполнить союзный договор 1999 года.





А в нем — и единая валюта, и наднациональные органы, в общем, весь тот набор, который фактически поставит крест на белорусском суверенитете.





Лукашенко долго сопротивлялся (и еще будет сопротивляться) полной реализации этого документа, подписанного в эйфории «братского единения» еще с Ельциным (место которого, как говорили злые языки, и метил занять молодой тогда белорусский президент).





Теперь Москва аккуратно дожимает белорусского партнера теми давними договоренностями. Противиться же после августа 2020 года все труднее. Внутрибелорусский кризис продолжает тлеть, дисбалансы в экономике нарастают, отношения с Западом пущены под откос — и все это усиливает зависимость белорусского режима от Кремля.





И хотя 28 союзных программ — это якобы сугубо про экономику, в Москве особо не скрывают планов политической интеграции, которая при такой колоссальной разности весовых категорий выльется в полное подчинение Беларуси Кремлю.





На итоговой пресс-конференции 9 сентября Путин, в частности, заявил, что в перспективе возможно появление союзного парламента.





Что и требовалось доказать: Москва плавно, но последовательно ведет дело к созданию наднациональных органов. При том что Лукашенко ранее уверял: они с российским президентом, мол, железно договорились похерить 31-ю дорожную карту, которая предусматривала единую валюту и наднациональные органы.





По итогам же переговоров 9 сентября Лукашенко был вынужден заявить, что не исключает возвращения к вопросу о единой валюте.





Нетрудно догадаться, какая из сторон продавливает этот вопрос. Также нетрудно спрогнозировать, что этот вопрос Минск постарается всячески саботировать.



