Статья Коммерсанта вышла под заголовком «Интегратор Александр I», а ее автор считает, что это была первая за много лет результативная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, но при этом впечатление легко может оказаться обманчивым.Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это была первая за много лет результативная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. При этом впечатление легко может оказаться обманчивым.





Белорусских журналистов в Кремле в этот день было до обидного мало. Я даже переживал, что некому будет задавать вопросы. Впрочем, Александр Лукашенко ответил бы и на незаданные вопросы. Он их все равно так хорошо знал…





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Переговоры продолжались на этот раз не больше трех часов. Все было решено: появилась договоренность об экономической интеграции, которая и правда бросается в глаза.





Белорусских журналистов в Кремле в этот день было до обидного мало. Я даже переживал, что некому будет задавать вопросы. Впрочем, Александр Лукашенко ответил бы и на незаданные вопросы. Он их все равно так хорошо знал…





Президенты России и Беларуси встретились в Кремле примерно в шесть вечера, хотя Александр Лукашенко был в Москве уже в полдень. Но в этот день господин Путин участвовал и в саммите БРИКС, и в заседании оргкомитета «Победа» (в режиме видео-конференц-связи).





Он был в черном — от ботинок и носков до галстука, и это был не тот случай, когда это ничего не значило. Очевидно, что в связи со смертью Евгения Зиничева у Владимира Путина еще и свой, личный траур. Действительно, ситуации, когда они были вместе, один на один, по многу часов, трудно себе даже представить.





Впрочем, и Александр Лукашенко был одет, как бы сказать, неярко, так что и в этом они были похожи.





— Хотел бы сразу отметить,— произнес российский президент, только присев,— то, о чем мы сегодня договорились, никак не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем… в преддверии парламентских выборов в России.





Это и называется «не бросайте меня в терновый куст». Теперь-то хотя бы стало ясно, с чем это точно связано.





Оставалось узнать, что именно.





— Нам нужно с вами…— продолжил российский президент,— поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время… по-моему, они уже завтра собираются в Минске… финализировать все эти договоренности.





Это звучало многообещающе. Владимир Путин намерен был, судя по всему, озвучить эти договоренности именно сегодня.





Начались переговоры один на один — как говорится, в формате рабочего обеда, на самом деле — ужина. Журналистам в пресс-центре ни о чем таком не следовало даже думать: так было спокойнее. Белорусский корреспондент с государственного телеканала с сомнением посматривал на корреспондентку «Первого канала» Наталью Поликарпову, которая была одета в ее любимый ярко-красный брючный костюм (последний раз надевала на саммит в Осаке в июне 2019 года) и белую блузку.





— Ой,— сказала она, когда я спросил ее, точно ли она хотела подчеркнуть свое красно-белое настроение.— Но ведь уже ничего не исправишь!..





Был, был еще шанс исправить ситуацию, пройдя после пресс-конференции, например, через ГУМ, но нет, нереально: прямое включение не терпит такой суеты. Сами белорусские журналисты были неразговорчивы и на внешние раздражители не откликались.





При этом белорусский Telegram-канал «Пул Первого» был многословен. Вот фотография обеззараживаемого воздуха в Кремле… Вот эксклюзивное фото с подписью «Первый едет в Кремль», вид сзади, причем по фото и подписи можно даже подумать, что речь идет вообще не об Александре Лукашенко…





Речь Владимира Путина в начале беседы белорусский Telegram-канал не заинтересовала, цитаты Александра Лукашенко расходились в эфире официального минского информационного поля как горячие пирожки: «Я думаю, мы хорошо поработаем!», «Обсудим 28 программ! Это очень много», «Это не тайна! Мы опубликуем эти программы!..»





Стало понятно, что Александр Лукашенко, в отличие от Владимира Путина, опять не спешит:





— Если они (правительства России и Беларуси.— А. К.) принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, как мы определим время… может быть, в конце октября… примем окончательно эти договоренности.





То есть Александр Лукашенко уже точно не увязывал финальные договоренности с парламентскими выборами в России.





В отличие от его российского коллеги, который, можно быть уверенным, предпочел бы сказать о них все-таки именно сегодня.





Переговоры продолжались больше трех часов. Уже в Екатерининском зале Кремля, когда переговоры вроде бы были уже закончены и мы, перейдя с первого этажа первого корпуса на второй, ждали начала пресс-конференции, я спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удался ли ужин и сколько времени Владимир Путин и Александр Лукашенко провели за обеденным столом.





По его словам, к еде они почти не притронулись. «Все-таки это был рабочий визит»,— туманно пояснил Дмитрий Песков.





Между тем тема еды оказалась не закрытой. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос, с чем приехал Александр Лукашенко к Владимиру Путину, прямо сказала, что ее президент привез с собой корзину продуктов. Она уточнила, что в корзине — все чисто белорусское: колбасы, мармелад и особенно знаменитый белорусский сыр (нет информации насчет знаменитых белорусских креветок).





В самом начале пресс-конференции Владимир Путин озвучил новости. По его словам, для подписания правительствами России и Беларуси в Минске готов ряд соглашений, до конца одобренных на сегодняшних переговорах. Речь идет о выработке в рамках Союзного государства общей макроэкономической политики; о гармонизации денежно-кредитной политики; об интеграции платежных систем; о радикальном углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сферах; о единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов; о переходе к единой промышленной политике, к единым госзакупкам и к единому госзаказу…





Это произвело поначалу сильное впечатление. Впрочем, вскоре выяснилось, что, например, единой валюты в Союзном государстве так и не будет, поскольку до сих пор не решен вопрос о том, на чьей стороне, российской или белорусской, станет работать единый эмиссионный центр.





— Захотели — сделали! — восклицал Александр Лукашенко.— 28 направлений за три года! Сейчас надо переворошить массу внутреннего законодательства!..





Выяснилось, что Беларуси будет получать российский газ в 2022 году по ценам 2021-го (цена уступок господина Лукашенко во всем остальном! — А. К.).





— Нам не нужны новые кредиты! — напористо объяснял белорусский президент.





Конечно, на фоне цены на газ для Европы в $700 за тысячу кубометров — зачем уж тут какие-то еще кредиты?





— Придумала Еврокомиссия (новую систему формирования цены на газ.— А. К.) — пожалуйте бриться! — комментировал Владимир Путин это фантастическое подорожание газа.





Президенты выглядели довольными друг другом, внутренних проблем, в том числе и политических, словно теперь и не существовало. Брезжила политическая интеграция. Для нее, как пояснял Владимир Путин, теперь сделан фундамент.





— И где вы видите гирю на ноге Российской Федерации? — для верности переспрашивал господин Лукашенко.





Но подволакивать-то ногу эта дама будет.



