+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сивицкий: У Минска нет ресурсов, чтобы принудить западные страны к переговорам на своих условиях

Почему у Минска не получится реализовать сценарий Анкары и шантажировать Запад мигрантами.

Сивицкий: У Минска нет ресурсов, чтобы принудить западные страны к переговорам на своих условиях
Арсений Сивицкий. Фото: gazetaby.com
Беларусь-таки разрывает соглашение с ЕС о реадмиссии. Если в конце июня МИД лишь анонсировал «начало реализации процедуры приостановки действия», то сейчас Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения».

Делается это, как сообщила пресс-служба правителя, в рамках «ответных мер на недружественные действия ЕС», и в ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут «заморожены».

То есть, если раньше Беларусь обязывалась принимать обратно на свою территорию собственных граждан и «транзитных» мигрантов, то после принятия закона делать этого не будет на вполне себе правовых основаниях.

Почему такая разбежка между началом процедуры и окончательной точкой? Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий полагает, что дело не в каких-то особых расчетах, а в отпускном периоде у парламентариев и времени на проработку решения.


Есть лишь одна загвоздка, впрочем, немаленькая, отметил эксперт в интервью «Филину»:

– У белорусской стороны формально будет правовое основание для того, чтобы не принимать нелегальных мигрантов, которые возвращаются с европейской территории обратно в Беларусь. Но решение упирается в одну юридическую особенность: Евросоюз не признает легитимность белорусских властей, начиная с августа прошлого года, и потому любое подобное решение также не будет иметь легитимности в глазах ЕС.

Хотя расчет официального Минска понятен – это дополнительный аргумент, который должен поддержать версию белорусских властей об их непричастности к созданию миграционного кризиса. Но, по факту, это ничего не меняет в отношениях между Минском и Брюсселем, а скорее, приведет к еще большему давлению со стороны Евросоюза на Беларусь, если эскалация миграционного кризиса продолжится.

А она, судя по ежедневному количеству нелегалов, не попавших в Польшу, Латвию или Литву, продолжается. Что произойдет, если большое количество мигрантов в итоге застрянет на территории нашей страны и это будет уже сугубо белорусская проблема?

– Если проанализировать действия Брюсселя и отдельных стран-членов Европейского союза и НАТО, граничащих с Беларусью, то их стратегия реагирования на миграционный кризис заключается как раз в том, чтобы превратить Беларусь в конечную точку концентрации нелегальных мигрантов. Как в свое время это произошло с Турцией, которая также попыталась разыграть карту миграционного кризиса с целью оказания давления на Брюссель.

В случае с Турцией это спровоцировало ряд мер как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств: дополнительное усиление охраны границ, внешних и внутренних, включая заморозку действия Шенгенского соглашения. В итоге балканско-европейский маршрут стал недоступным для нелегальных мигрантов, беженцев, которые направлялись с Ближнего востока в Европу через территорию Турции.

Сейчас мы наблюдаем подготовку аналогичного сценария со стороны ЕС. Помимо того факта, что Брюссель оказывает финансовую и политическую поддержку странам Балтии и Польши в вопросах противодействия нелегальной миграции, Евросоюз также готовится принять новый пакет санкций против официального Минска.

Страны Балтии, прежде всего Латвия и Литва, а также Польша, начали развертывание пограничной инфраструктуры, которая до недавнего времени фактически отсутствовала, на границе с Беларусью. Строительство своеобразного санитарного кордона, стены, которая будет отгораживать их от Беларуси, эти страны собираются завершить уже к середине следующего года.

С этого момента европейская сторона перестанет быть уязвимой и зависимой от Беларуси. А Минск не сможет использовать миграционный рычаг как инструмент давления, с целью принудить Брюссель вступить в прямую коммуникацию с официальными властями и восстановить финансирование, которое Европейский союз заморозил после начала политического кризиса в прошлом году, и которое было выделено как раз для совместного управления границами.

– Вы упоминали ранее, что миграционные потоки могут перераспределиться и направиться в Европу, например, через Россию. Если это произойдет, как, на ваш взгляд, отреагирует Москва?

– Действительно, уже было несколько инцидентов, когда пограничная группа ФСБ России задерживала группы нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на территорию Латвии через приграничные области с Беларусью.

Сейчас этот вопрос находится в повестке дня Кремля, прежде всего из-за новой политической ситуации внутри и вокруг Афганистана, и российское руководство обеспокоено возможным миграционным кризисом (возможными потоками мигрантов из Центральной и Южной Азии в Европу через Россию), издержки от которого понесет российская сторона.

Поэтому Россия, по крайней мере, как это было заявлено в августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, собирается противодействовать нелегальной миграции, чтобы не допустить наплыв беженцев в Европу. Это своего рода сделка между Россией и ЕС.

Поэтому, если белорусская сторона будет разыгрывать данную карту и вызывать все большее раздражение со стороны европейских партнеров, то не исключено, что Брюссель в ответ не только будет вводить новые пакеты санкций, но даже будет координировать с Россией свое давление на Беларуси по этому вопросу, постепенно расширяя сферу взаимодействия.

Если начнется все с координации подходов в связи с миграционным кризисом, здесь всего несколько шагов до координации давления по вопросам разрешения политического кризиса.

– Пока следствием давления становится лишь эскалация, но она ведь не может продолжаться вечно. Миграционный кризис должен разрешиться либо переговорами, либо тем или иным образом «взорваться». Если судить по бряцанию, в прямом смысле, оружием на границе, или истории с погибшим якобы от рук латвийских пограничников нелегальным мигрантом из Ирака, провокации вооруженного конфликта не исключены... По-вашему, какой исход все же более вероятен?

– На данный момент Европейский союз не собирается реагировать на шантаж – а именно так его воспринимают из Брюсселя. И все больше и больше звучит оценок, которые трансформируют этот кризис из разряда гуманитарного в военно-политический, Минск обвиняют в инициировании некой гибридной атаки против Евросоюза. Ведет это к еще большей солидаризации внутри ЕС, оказанию поддержки странам-членам Европейского союза.

В итоге любые призывы Минска сесть за стол переговоров, чтобы обсудить данную ситуацию, наталкиваются на неприятие. Либо доставляются не очень эффективным и профессиональным образом, и в итоге не «прочитываются» европейскими бюрократами.

На сегодня сценарий событий таков, что Евросоюз закроет вопрос с охраной границ самостоятельно, и это станет уже сугубо проблемой официального Минска, поскольку Беларусь превратится в конечную точку концентрации мигрантов.

Российская сторона также развертывает свою пограничную инфраструктуру с 2016 года, и вскоре также станет непроходимой для групп мигрантов, которые будут пытаться переориентировать направление.

Словом, я пока что не вижу предпосылок для того, чтобы Минск смог принудить Евросоюз сесть за стол переговоров, используя именно карту миграционного кризиса.

Если же произойдут какие-либо инциденты, то, с учетом того, что Польша Литва и Латвия являются не только членами ЕС, но и членами НАТО, это будет воспринято как акт агрессии в отношении Североатлантического альянса и приведет к активации статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности и обороне.

Такой вариант лишь еще сильнее ухудшит переговорное положение официального Минска, и как минимум приведет к очень жесткой реакции в виде новых санкций в отношении Беларуси, вплоть до экономической блокады.

Не думаю, что такой гипотетический инцидент мог бы привести к военному конфликту – как правило, инцидент имеет ограниченные военно-политические последствия и после него очень быстро наступает деэскалация. Но последствия дипломатического характера будут очень драматичными.

Разность потенциалов Беларуси и ЕС слишком велика, подчеркивает эксперт: у Минска нет ресурсов, влияния и репутации для того, чтобы принудить западные страны к переговорам на своих условиях.

– Даже Россия не смогла это сделать, имея в арсенале серьезные возможности, чтобы долго играть в стратегию эскалационного доминирования. И вынуждена была отказаться от такого подхода, – напоминает Арсений Сивицкий. – Остается совсем немного времени, буквально неделя, перед очередным обсуждением белорусского вопроса в Брюсселе. И эта неделя как раз является окном возможностей для того, чтобы белорусская сторона послала четкий деэскалационный сигнал для Европейского союза.

Одним из первых таких сигналов должна стать нормализация обстановки на белорусско-европейской границе, причем именно усилиями белорусской стороны.

В этом случае, возможно, ЕС даже не станет рассматривать возможность введения дополнительных санкций против официального Минска.

Но если эскалация напряженности продолжится (тем более, что тут совпадают два фактора – миграционный кризис и совместные белорусско-российские учения «Запад-2021»), не говоря уж о каких-то случайных или преднамеренных инцидентах, то очевидно, что и Евросоюз, и другие его западные союзники будут реагировать жестко, введением новых достаточно серьезных санкций.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]