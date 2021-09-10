"Я не сомневаюсь, что приедет. Я думаю, что даты будут согласованы, что называется, по дипканалам. И они (президенты) созваниваются постоянно и, думаю, сами договорятся, когда это произойдет", - сказал журналистам Песков. Его цитирует interfax.by





В конце года ожидается заседание Высшего Госсовета Союзного государства.





На вопрос белорусских журналистов, соскучились ли в Кремле по такому личному общению президентов, Песков признал: "Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, но видите - все-таки постепенно мы возвращаемся, будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса". "Хотя не думаю, что это случится скоро", - добавил он.



