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Песков: не сомневаюсь, что Путин приедет в Минск в конце осени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина в Минск в конце осени состоится.

"Я не сомневаюсь, что приедет. Я думаю, что даты будут согласованы, что называется, по дипканалам. И они (президенты) созваниваются постоянно и, думаю, сами договорятся, когда это произойдет", - сказал журналистам Песков. Его цитирует interfax.by

В конце года ожидается заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

На вопрос белорусских журналистов, соскучились ли в Кремле по такому личному общению президентов, Песков признал: "Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, но видите - все-таки постепенно мы возвращаемся, будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса". "Хотя не думаю, что это случится скоро", - добавил он.
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