



"Нам с вами нужно сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, дать возможность правительствам в самое ближайшее время, завтра, по-моему, в Минске финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал Путин в четверг на встрече с Лукашенко.





Он подчеркнул, пишет interfax.by, что это особенно важно в условиях трудностей, которые переживает мировая экономика из-за пандемии коронавируса. "Это нас тоже побуждает ... активизировать наши усилия, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и... по максимуму использовать те преимущества, которые дает союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса", - добавил Путин.















