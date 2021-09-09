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Договоренности Путина и Лукашенко 10 сентября финализируют премьеры Беларуси и России

Договоренности по интеграционным программам, которые могут быть достигнуты в четверг на встрече президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, будут финализированы правительствами двух стран 10 сентября, заявил глава российского государства.


"Нам с вами нужно сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам, дать возможность правительствам в самое ближайшее время, завтра, по-моему, в Минске финализировать некоторые из этих договоренностей", - сказал Путин в четверг на встрече с Лукашенко.

Он подчеркнул, пишет interfax.by, что это особенно важно в условиях трудностей, которые переживает мировая экономика из-за пандемии коронавируса. "Это нас тоже побуждает ... активизировать наши усилия, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и... по максимуму использовать те преимущества, которые дает союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса", - добавил Путин.



 
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