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Суд начнет рассматривать дело о ликвидации БХК 10 сентября - организация

Суд начнет рассматривать дело о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета 10 сентября, говорится в сообщении в телеграм-канале БХК в четверг.


"10 сентября в 10.00 в Верховном суде пройдет предварительное судебное заседание по иску о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета... 7 сентября мы получили из Верховного суда письмо с исковым заявлением министерства юстиции о ликвидации организации. Поводом для ликвидации, по мнению Минюста, пишет Interfax.by, послужило совершение БХК "грубого нарушения законодательства", - сказано в сообщении. 

По данным организации, "согласно исковому заявлению, министерством юстиции в результате следственных действий по неназванному уголовному делу были получены документы в отношении 2 человек, которым БХК якобы оплатил гонорары за "услуги по долгосрочному наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь 2020 года". "В подтверждение этому Минюст приложил к исковому заявлению копии 6 документов: договоров, приходно-кассовых ордеров и приемо-передаточных актов", - отмечается в сообщении. 

В БХК заявили, что им неизвестно, о каком уголовном деле и в отношении кого идет речь. Здесь также считают, что "использовать материалы уголовного дела, которые еще не оценивались судом в рамках судебного разбирательства по уголовному делу, неправомерно". 
 
Как сообщалось, в Беларуси в июле обыски прошли у ряда неправительственных общественных объединений, в том числе у Белорусского Хельсинкского комитета. 

В Следственном комитете Беларуси обыски в негосударственных организациях и СМИ объяснили их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов. 
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