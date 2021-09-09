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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Озвучены три нерешенных вопроса конституционной реформы

Среди основных вопросов конституционной реформы, которые остаются пока нерешенными, — статус и формирование «Всебелорусского народного собрания», смертная казнь и формирование депутатского корпуса.


Об этом заявил политолог, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский во время регионального форума «Беларусь адзiная», пишет БелТА.

«Проект Конституции уже представлен главе государства. Но три вопроса остаются нерешенными. Мы предполагаем их обсудить на совещании с участием президента. Это статус, сообщает Nashaniva.com, принципы комплектования и компетенции Всебелорусского народного собрания; наличие смертной казни в уголовном законодательстве нашей страны; право трудовых коллективов на выдвижение кандидатов в депутаты», — сказал Александр Шпаковский.
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