Политзаключённых в Беларуси уже 661 человек
Правозащитники признали политзаключёнными ещё двух человек. Таким образом, общее число политзаключённых на сегодня выросло до 661 человека.
Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", статус политзаключённого получили Андрей Крылов и Сергей Купрешин.
Андрей Крылов осуждён на пять лет по обвинению в призывах к участию в массовых беспорядках. Поводом было сообщение в телеграмм-чате. Мужчина не признал свою вину, привёл доводы в пользу своей невиновности и необоснованности обвинения.
Сергей Купрешин осуждён на три года. Его признали виновным в оскорблении должностных лиц и хранении пороха после лишения разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.
Правозащитники требуют пересмотреть приговоры и гарантировать справедливое рассмотрение дел, пишет Еврорадио, немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии против граждан страны.
Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
21:00 09/09/2021
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