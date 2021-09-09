











Как сообщает лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", статус политзаключённого получили Андрей Крылов и Сергей Купрешин.





Андрей Крылов осуждён на пять лет по обвинению в призывах к участию в массовых беспорядках. Поводом было сообщение в телеграмм-чате. Мужчина не признал свою вину, привёл доводы в пользу своей невиновности и необоснованности обвинения.





Сергей Купрешин осуждён на три года. Его признали виновным в оскорблении должностных лиц и хранении пороха после лишения разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.





Правозащитники требуют пересмотреть приговоры и гарантировать справедливое рассмотрение дел, пишет Еврорадио, немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии против граждан страны.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна", "Правовая инициатива", Lawtrend, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.











