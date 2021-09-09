







Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».





Александр Лукашенко не уточнил, пишет Officelife.media, когда будет публикация: до или после подписания, которое ожидается в октябре-ноябре 2021 года.





Как сообщалось, Беларусь надеется реализовать практически все союзные программы к 2025 году. По словам первого вице-премьера Николая Снопкова, есть какие-то «более сложные элементы». Для них дедлайн — 2027 год.





Союзные программы, которые ранее назывались дорожными картами, касаются разных сфер экономики. Например, страны хотят договориться, что считать локализацией производства, каким будет общий рынок газа и т. д.



