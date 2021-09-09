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"Одни члены не хотят проблем, другие — против расширения": посол Латвии о вступлении Украины в ЕС

Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран-членов. Однако не все страны ЕС хотят сейчас расширения границ Евросоюза.

 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Латвии в Украине Юриса Пойканса в интервью "Европейской правде".

По словам посла, пока не будет консенсуса среди стран-участников ЕС, трудно говорить о сроках европейской интеграции Украины.

"Эти 27 стран имеют очень разные взгляды по поводу Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза. Но и это не все - те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы", - пояснил он.

Как отметил Пойканс, важную роль играют реформы. Если Украина достигнет определенного прогресса в реформах, тогда можно будет поставить вопрос о членстве в ЕС.

"Тогда у Украины будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Что очень важно сейчас? Важно, что происходят саммиты между Украиной и Европейским союзом, это платформы-диалоги", - добавил дипломат.

 
 
 
Источник: Дмитрий Левицкий
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