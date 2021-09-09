Возможные договоренности с Минском не будут связаны с политической конъюнктурой – Путин
Договоренности, которые могут быть достигнуты на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах, заявил глава российского государства.
"Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ Союзного государства", - сказал он в начале переговоров с Лукашенко.
Путин заметил, пишет Interfax.by, что эксперты двух стран работали на этом треке много лет.
"Я хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах, либо с политическим календарем в преддверие наших парламентских выборов в России. Это - наша текущая давняя совместная работа на протяжении многих лет", - заметил Путин.
19:16 09/09/2021
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