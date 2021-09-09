



"Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ Союзного государства", - сказал он в начале переговоров с Лукашенко.





Путин заметил, пишет Interfax.by, что эксперты двух стран работали на этом треке много лет.





"Я хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах, либо с политическим календарем в преддверие наших парламентских выборов в России. Это - наша текущая давняя совместная работа на протяжении многих лет", - заметил Путин.











