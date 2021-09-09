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В Украине резко упал рейтинг Лукашенко

В сентябре 2021 года украинцы негативно относились только к руководителям Беларуси и России.


Причем антирейтинг возглавляет Владимир Путин, к которому негативно относятся 81% опрошенных, положительно — лишь 15%. 

К Александру Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, позитивно — 34%, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы «Рейтинг».

При этом, пишет Nashaniva.com, за последний год отношение к Лукашенко ухудшилось с 45% до 34%, а за последние два года вдвое (с 67% до 34%).

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% позитивно, 19% негативно) и президенту США Джозефу Байдену (64% позитивно, 19% негативно).
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