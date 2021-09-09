Правозащитники призвали поддерживать белорусских журналистов в изгнании
Режим Лукашенко заставил многих журналистов и правозащитников покинуть страну, говорит глава германского филиала RSF Кристиан Мир. Он призвал мировое сообщество активнее помогать представителям СМИ.
Сторонники RSF на акции протеста в Берлине, 7 октября 2020 года
Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала мировое сообщество оказывать больше поддержки белорусским журналистам, находящимся в изгнании. После спорного переизбрания Александра Лукашенко на очередной президентский срок многие представители СМИ бежали из страны, опасаясь репрессий, сообщила организация в четверг, 9 сентября. Кроме того, пишет DW, как отмечается, правительство распустило ряд ассоциаций, выступавших за свободу слова и печати.
К ним, в частности, относится "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ), которая уже давно стала мишенью для властей. По ее данным, в общей сложности 28 журналистов в Беларуси в настоящее время находятся в тюрьме или под домашним арестом.
"В то же время режим Лукашенко заставил многих отважных журналистов и правозащитников покинуть страну", - отмечает глава германского филиала RSF Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, демократические правительства должны гораздо активнее помогать представителям СМИ "продолжать свою важную работу за рубежом и обеспечить им хотя бы на некоторое время защиту от преследования".
Источник: Вера Сосенкова
18:02 09/09/2021
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