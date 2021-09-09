Об этом политолог Андрей Суздальцев рассказал в комментарии изданию Украина.ру.





Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая пройдёт 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Дипломат также сообщил, что Россия и Беларусь подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании союзного правительства двух стран, которое состоится в Минске.





Накануне саммита в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра РБ Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».





Комментарий Андрея Суздальцева:





— Этот визит проходит в связи с выборами в Госдуму. Видимо, Лукашенко должен сыграть какую-то позитивную роль для правительственного лагеря. Отсюда, наверное, заявленная совместная пресс-конференция.





Лукашенко неделю назад объявил, что будут обсуждаться союзные программы, которые заменили дорожные карты. Но подписываться они, по его мнению, должны не раньше декабря. Понятно, что он едет не за союзными программами, а за деньгами. Выступая на своей пресс-конференции месяц назад, он объявил о своем желании получить от России около 5 млрд долларов. Это главная его цель.





Я сомневаюсь, что он получит эти деньги, потому что у нас нет интеграции. Мы вообще не отказываемся поддержать Беларусь и Лукашенко, во время поддержки Лукашенко в Санкт-Петербурге в середине июля обсуждался даже вопрос о кредитах на оплату российской нефти, но это все должно было идти в рамках интеграции, которой пока нет.





Лукашенко мог подписать дорожные карты еще в 2019 году, но ему не нужна интеграция. Ему нужны только деньги. Отсюда и все проблемы в российско-белорусских отношениях.





Если же интеграция все же состоится, то она должна выстраиваться в формате единой экономики двух государств, как это мы видим по примеру Евросоюза. В этом формате не нужно было бы никакой дотации и никакой поддержки. Все эти вопросы в рамках единой экономики решались бы.