Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Олега Воинов на брифинге рассказал сценарий маневров, где описывается столкновение двух коалиций - "Западных" в лице нескольких условных стран совместно с террористами и "Северных" - "союзного государства" Республики Полесье и Центральной Федерации. Смартпресс тезисно описывает надвигающееся учение.





Практические действия войск пройдут 10-16 сентября на девяти российских полигонах, в Балтийском море, а также на пяти полигонах в Беларуси. В обеих странах в учении будут участвовать до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Именно в Беларуси примут участие около 12,8 тыс. военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. россиян.





"Северные" обороняются от "Западных"

Замысел учения разработали белорусский и российский генеральные штабы. Использован "один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки". В этом варианте международные противоречия обостряются "до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязывания агрессии против Союзного государства". В основе - сценарий конфликта с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, сепаратистов и террористов, имеющих внешнюю поддержку.









Учение "Запад-2021" - оборонительное. И обороняться будут "Северные" от "Западных". Первый альянс - это союзное государство Республики Полесье и Центральной Федерации. Второй - Нярис, Помория, Полярная Республика и международные террористические организации. Нярис захватывает территорию Литвы, часть Польши и Латвии, Помория и Полярная Республика располагаются в основном на месте Польши. Центральная Федерация и Республика Полесье практически тождественны РФ и Беларуси.

Коварные "Западные"

Коалиция "Западных", по замыслу учения, хочет расширить свое влияние в регионе и организует провокации. В том числе для "лишения Центральной Федерации стратегического партнера и военного союзника в лице Республики Полесье". Хотят "Западные" и сменить руководство в Республике Полесье, присоединить ее западные области к Нярису. Если у них не получится устроить вооруженный конфликт в Республике Полесье, то планируется провести военную операцию.





"Северные" желают лишь обеспечения стабильности в регионе, "опираясь на общенациональные нормы международного права", сохранения территориальной целостности и независимости своего союзного государства.

Начало боевых действий

"Западные" в итоге не достигают своих целей в гибридной войне и к концу августа под видом учений завершает создание группировок войск у границ союзного государства и 1 сентября выдвигают ультиматум "Северным".





Потребовали они "добровольного сложения полномочий высшим руководством Республики Полесье и немедленного вывода всех формирований вооруженных сил Центральной Федерации из Республики Полесье". После отказа на эти требования "Западные" 2-5 сентября наносят пять ракетных и авиационных ударов по объектам в федерации и республике.





Утром 6 сентября войска "Западных" переходят границу и "к исходу четырех суток боевых действий на отдельных направлениях вклинились на глубину до 150 км". Их противники, "Северные", тем временем отстаивали свои национальные интересы различными способами, пока региональная группировка войск отражала воздушные удары. А с утра 6 сентября отражали и удары сухопутных войск. К 10 сентября 11-я танковая армия и 51-я армия Центральной Федерации сосредоточились в Республике Полесье, а 30-я армия к тому же дню готовится выдвинуться на территорию союзной республики.

От обороны - к разгрому противника

"Северные" 10-12 сентября будут обороняться, а 13-16 сентября планируется "управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения".





На белорусских полигонах отработают поиск диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, оборонительный бой, разгром вклинившегося в оборону противника, ведение наступления. Кроме того, пройдет тренировка маневренной обороны, форсирования водной преграды, высадки десанта и захвата плацдарма, прикрытия группировок ПВО и прочие. Везде будет продемонстрирована авиаподдержка войск.

Когда закончится учение

Церемония открытия прошла сегодня, 9 сентября, в России. Завершаться учение будет 16 сентября. До 30 сентября белорусские военнослужащие должны вернуться в места дислокации, а российские - покинуть Беларусь. В РФ войска полностью планируют возвратиться на базы до середины октября.





Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России проходит раз в два года. "Запад-2021" - завершающий этап совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году.