Антирейтинг возглавляет Владимир Путин, к которому негативно относятся 81% опрошенных, позитивно - только 15%. К Александру Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, позитивно - 34%. При этом, за последний год отношение к нему ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года вдвое (с 67 до 34%), сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".





Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - позитивно, 19% - негативно).





Президента Франции Эммануэля Макрона позитивно оценили 57%, негативно - 19%, не смогли оценить или не знали такого - 23%. Президента Польши Анджея Дуды позитивно оценили 54%, негативно - 10%, не смогли оценить или не знают такого - 37%.





Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий





Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.





Напомним, во время «Большого разговора» 9 августа Лукашенко заявил, что может перейти государственную границу с соседней страной и возглавить 90% украинцев.



Отвечая на вопрос журналиста из Киева, руководитель Беларуси сказал: «Вот вы допрыгаетесь до того, что я рискну, переступлю эту границу без оружия (без оружия!) и у меня будет там не 40%, а минимум 90% украинцев, и мы Украину вернем».

В тот момент во Дворце Независимости, где в основном были собраны пропагандисты, раздался смех и аплодисменты.













И вот не прошло и месяца, как оказалось, что, мягко говоря, цифры несколько преувеличены. Впрочем, как всегда



















