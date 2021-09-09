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Репрессии в Беларуси: кто, за что и сколько?

Политики, журналисты, предприниматели, врачи… Кто и за что подвергся репрессиям в Беларуси?

Репрессии в Беларуси: кто, за что и сколько?
Канал Настоящее время собрал полную картину происходящего беспрецедентного давления на гражданское общество в Беларуси, используя данные правозащитного центра «Вясна» и открытых источников.

Больше всего задержанных за прошедший год обвинили по ст. 342 УК «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» —173 человека. 

За массовые беспорядки по ст. 293 было осуждено 157 человек, по ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» обвинили 96 человек.  

"Для преследования протестующих следователи и суды применяли десятки статей УК Беларуси. Большинству вменяли участие в массовых беспорядках, нарушение общественного порядка и насилие против сотрудников МВД. Но применялись и другие статьи, например, клевета в адрес президента, уклонение от уплаты налогов и даже акт терроризма", — сообщает «Настоящее время».

Так, за оскорбление представителя власти и оскорбление президента наказали 91 человека, в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни обвинили 21 человека.

Шесть человек осудили за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, четверых — за финансирование деятельности экстремистского формирования.

По данным ресурса, также политзаключенных обвиняли в заведомо ложном доносе, воспрепятствованию осуществления избирательных прав, в разглашении врачебной тайны, покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел и многих других преступления, включая акт терроризма.

Интересно, что, по данным инфографики, люди, которым вменили все эти статьи — это политики и активисты (75 человек), блогеры и журналисты (49 человек), 36 предпринимателей, 26 работников здравоохранения, образования и спорта, а также пенсионеры, студенты, квалифицированные специалисты и рабочие, люди творческих профессий и... силовики.

257 человек приговорили к лишению свободы по политическим мотивам. В основном давали сроки от 2,5 до 8 лет. Максимальный срок лишения свободы — 18 лет колонии усиленного режима — получил Денис Урад.

"Из 687 политических заключенных 391 человек были приговорены к лишению свободы (56,5%). 130 получили наказание в виде ограничения свободы («химия» и «домашняя химия»). Еще 166 человек ожидают приговора", — говорится в исследовании.
Источник: gazetaby.com
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