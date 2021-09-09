– По решению Лукашенко в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии, которое определяет механизм возврата лиц, нарушивших условия въезда. Что это будет означать?





– Приостановление соглашения последствий, можно сказать, не влечет. Белорусская сторона договор о реадмисии и так прямо нарушает, фактически занимаясь экспортом нелегальной миграции в страны Европейского союза. Если переформулировать одно известное высказывание, «иногда не до соглашений».





В рамках договора Беларусь обязана принимать мигрантов, попадающих с ее территории на территорию Евросоюза, и обеспечивать им гуманное обращение и правовое разрешение ситуации. Но Беларусь даже без отмены соглашения и так его не выполняет: мигрантов держат на нейтральной полосе и не пускают назад в Беларусь.





Подписанное соглашение де-факто превращено в формальность. Поэтому если его отменят, то ничего не изменится.





– То есть отмена Беларусью соглашения не станет проблемой для стран ЕС?





– Если соглашение де-факто не выполняется и нет санкционных механизмов, которые приписаны в документе и которые можно применить против нарушителей, то его существование бессмысленно.





Наоборот, если соглашение существует, но не выполняется, то это дискредитирует сам механизм, заложенный ЕС. Логично было бы и Евросоюзу со своей стороны отменить соглашение о реадмиссии.





– Соглашение о реадмиссии было подписано в 2020 году одновременно с соглашением об упрощении визового режима. Повлияет ли решение властей на стоимость шенгенских виз для белорусов, которая сегодня снижена до 35 евро?





– Насколько я понимаю, нет. Это увязанные плотно друг с другом соглашения, но все-таки они отдельные. Их подписание идет в пакете, теперь ЕС нужно будет решить, что делать с соглашением об упрощении визового режима.





А поскольку сейчас идет четкое разделение между политикой режима и интересами белорусских граждан, то, думаю, Евросоюз не пойдет на повышение стоимости шенгенских виз.





– В продолжение темы об интересах белорусских граждан. Звучат мнения, что ЕС может отменить запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией. Насколько реальной выглядит эта перспектива?





– Наверное, здесь многое будет зависеть от результатов расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту с самолетом Ryanair, которое будет завершено в ноябре, от тех рекомендаций, которые даст ICAO.





Если они признают воздушное пространство Беларуси все-таки безопасным, несмотря на инцидент, то тогда авиасообщение может быть восстановлено. В политическом смысле это будет выдано белорусскими властями за их победу.





С другой стороны, такого рода решение может быть использовано Евросоюзом для торга с белорусскими властями по снижению репрессий, началу освобождения политзаключенных.



