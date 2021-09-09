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Егоров: Стоимость "шенгена" не вырастет, а возобновление авиасообщения под вопросом

Евросоюз начал четко разделять политику режима и интересы белорусских граждан, заявил «Белорусскому партизану» аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: Стоимость "шенгена" не вырастет, а возобновление авиасообщения под вопросом
– По решению Лукашенко в парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии, которое определяет механизм возврата лиц, нарушивших условия въезда. Что это будет означать?

– Приостановление соглашения последствий, можно сказать, не влечет. Белорусская сторона договор о реадмисии и так прямо нарушает, фактически занимаясь экспортом нелегальной миграции в страны Европейского союза. Если переформулировать одно известное высказывание, «иногда не до соглашений». 

В рамках договора Беларусь обязана принимать мигрантов, попадающих с ее  территории на территорию Евросоюза, и обеспечивать им гуманное обращение и правовое разрешение ситуации. Но Беларусь даже без отмены соглашения и так его не выполняет: мигрантов держат на нейтральной полосе и не пускают назад в Беларусь. 

Подписанное соглашение де-факто превращено в формальность. Поэтому если его отменят, то ничего не изменится.

– То есть отмена Беларусью соглашения не станет проблемой для стран ЕС?

– Если соглашение де-факто не выполняется и нет санкционных механизмов, которые приписаны в документе и которые можно применить против нарушителей, то его существование бессмысленно.

Наоборот, если соглашение существует, но не выполняется, то это дискредитирует сам механизм, заложенный ЕС. Логично было бы и Евросоюзу со своей стороны отменить соглашение о реадмиссии.

– Соглашение о реадмиссии было подписано в 2020 году одновременно с соглашением об упрощении визового режима. Повлияет ли решение властей на стоимость шенгенских виз для белорусов, которая сегодня снижена до 35 евро? 

– Насколько я понимаю, нет. Это увязанные плотно друг с другом соглашения, но все-таки они отдельные. Их подписание идет в пакете, теперь ЕС нужно будет решить, что делать с соглашением об упрощении визового режима. 

А поскольку сейчас идет четкое разделение между политикой режима и интересами белорусских граждан, то, думаю, Евросоюз не пойдет на повышение стоимости шенгенских виз.

– В продолжение темы об интересах белорусских граждан. Звучат мнения, что ЕС может отменить запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией. Насколько реальной выглядит эта перспектива? 

– Наверное, здесь многое будет зависеть от результатов расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO) по инциденту с самолетом Ryanair, которое будет завершено в ноябре, от тех рекомендаций, которые даст ICAO. 

Если они признают воздушное пространство Беларуси все-таки безопасным, несмотря на инцидент, то тогда авиасообщение может быть восстановлено. В политическом смысле это будет выдано белорусскими властями за их победу.

С другой стороны, такого рода решение может быть использовано Евросоюзом для торга с белорусскими властями по снижению репрессий, началу освобождения политзаключенных.
"Белорусский партизан"
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