Виноваты ли санкции?

"В ходе бурной дискуссии по поводу западных санкций главным аргументом их противников (Зенон Позняк и др.) является такой: санкции ведут к уничтожению гражданского общества и могут привести к потере суверенитета Беларуси, так как увеличивают ее зависимость от России, - пишет Карбалевич.





- Однако давайте посмотрим на факты. Реальные экономические санкции ЕС и США ввели только летом, после истории с самолетом. Все прежние санкции были, скорее, символическими, являлись более какими-то страшилками.





А процесс репрессий, уничтожение инфраструктуры гражданского общества длится уже больше года. То есть это началось задолго до санкций. Получается, что "зачистка" общественно-политического пространства и санкции – это параллельные процессы, которые мало пересекаются.





Теперь о зависимости от России. Лукашенко попросил Путина о введении на территорию Беларуси российских военных подразделений ради защиты существующего режима еще в августе прошлого года, когда о санкциях никто даже не заикался.





Сейчас резко возросло военное присутствие России. Договор о создании совместного учебного центра под Гродно был подписан в марте. Переориентация белорусского экспортного транзита из портов стран Балтии в российские порты началась зимой.





А реальные санкции, еще раз напомню, появились только летом.





И пока у власти находится Лукашенко, эти два процесса будут продолжаться независимо от западных санкций", - заключает политолог.