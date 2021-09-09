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Об этом он написал в письме своей знакомой жительнице Гомеля. Копию она передала Свабодзе.





Политзаключенный благодарит за письмо и пишет, что будет беречь себя, «как мне все советуют в письмах».





Но ведь мы просто заключенные и от нас ничего не зависит. Как у кого здоровья хватит. Я в целом нормально, но раньше сильно переживал, от этого с давлением проблемы были, мерили — даже 180 на 100 было. А через давление зрение село... Сейчас уже дело в суде, так что волноваться не за что. Дальше мне уже все понятно. Этап и колония надолго", - написал Тихановский.





Он цитирует строки Байрона о тюрьме, свободе и сынах народа ( из сонета к Шиллион у, — РС). "Эти строки как будто я сам написал, они о нас".





Политзаключенный бывает на прогулках в тюрьме. Но пишет, что они проходят в бетонном дворике, и даже неба там не видно.





Сергей Тихановский стал популярным блогером в 2019 году. Весной 2020 года он заявил о президентских амбициях и попал в тюрьму. Был арестован 29 мая 2020 года. С тех пор — в тюрьме, с августа 2020 года - в одиночной камере.





Сейчас его судят в закрытом суде в здании Гомельской тюрьмы вместе с Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Николаем Статкевичем, Артемом Соковым, Дмитрием Поповым. Всем им грозит 12-15 лет заключения.