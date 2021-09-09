Всего несколько часов продержалось в Петербурге граффити с портретом политзаключённой Марии Колесниковой.





Мария Колесникова вообще безусловная героиня недели, хотя информационный повод печален: в понедельник белорусский суд вынес ей и Максиму Знаку драконовские приговоры - 11 и 10 лет колонии соответственно.





"Чудовищные приговоры, жестокие. Больше, чем дают убийцам. Виновны они только в том, что помогали Светлане Тихановской на выборах президента в 2020 году победить Лукашенко, а позже отстаивали права беларусов жить в нормальной процветающей стране...





Желаю Максиму и Марии стойкости и здоровья. Никогда не была знакома лично, но трудно не восхищаться их силой духа. Пройдут эти страшные времена и на темных страницах современной истории Беларуси будет много светлых пятен, событий и имен, среди которых всегда будут выделяться два: Мария Колесникова и Максим Знак.





Никакие приговоры не отменят народную поддержку и народную любовь. Желаю скорейшего освобождения. Жыве Беларусь", - написала в своем фейсбуке российская активистка и сподвижница Алексея Навального Любовь Соболь





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