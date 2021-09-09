Во время встречи он подтвердил «нацеленность на развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом» и «недопустимость разжигания религиозной нетерпимости».





"Подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе", - говорится в официальном заявлении МИД.















