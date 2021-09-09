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Макей поговорил с Апостольским нунцием о "недопустимости разжигания религиозной нетерпимости"

Глава МИД Владимир Макей встретился с Апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем.

Во время встречи он подтвердил «нацеленность на развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом» и «недопустимость разжигания религиозной нетерпимости».

"Подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе", - говорится в официальном заявлении МИД.
Белорусский партизан
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