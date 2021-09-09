Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз заявил, что «в дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения».





«В МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками Представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного вами заявления Представительства ЕС», — заявил он.





Он добавил, что «в отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно».





Глаз напомнил, что МИД провел брифинг после гибели иракца, «предложили европейским дипломатам выехать на границу и самим ознакомиться с ситуацией на месте, нам нечего скрывать», «оказали содействие в проведении визита на границу представителя УВКБ ООН» и обеспечили доступ Красного Креста.





Но эти предложения, по словам представителя МИД, никого не заинтересовали.





«Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы – по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС, как участники известных коалиций, имеют к этому прямое отношение», — заявил пресс-секретарь.





«Напомню, что именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Беларусью по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества. Именно ЕС с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультаций по проблематике миграции, — заявил Глаз. — Так кто же на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасываясь ультиматумами, вводя санкции и обусловливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ очевиден».





Он подчеркнул , что «Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС по данной проблематике. Граница для нас – всегда линия сотрудничества, а не разногласий».



