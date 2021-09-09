



"Это уже не трагедия. Это уже такие первые блески настоящих молний. Это попытка запереть в подвале ураган, тайфун, грозы. Я в этом событии своим очень опытными натренированным в разных революциях ухом, я уже слышу такой настоящий вулканизм, серьезное ворчание подземное, тектоническое.





Я понимаю, что очень скоро рухнут двери белорусских тюрем и камер. Такое уже безответным не остается. Потому что вот сколько страха и сколько злобы материализовалось в этом приговоре.



