Невзоров: Такое безответным не остается
Российский публицист – о приговоре Марии Колесниковой (11 лет) и Максиму Знаку (10 лет).
"Это уже не трагедия. Это уже такие первые блески настоящих молний. Это попытка запереть в подвале ураган, тайфун, грозы. Я в этом событии своим очень опытными натренированным в разных революциях ухом, я уже слышу такой настоящий вулканизм, серьезное ворчание подземное, тектоническое.
Я понимаю, что очень скоро рухнут двери белорусских тюрем и камер. Такое уже безответным не остается. Потому что вот сколько страха и сколько злобы материализовалось в этом приговоре.
Понятно, что он не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к правосудию, ни к праву", - рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы.
10:31 09/09/2021
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