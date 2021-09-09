Лукашенко вылетел на переговоры в Москву
Александр Лукашенко вылетел на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москву, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.
Как сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве.
Ранее в Кремле сообщили, что в рамках встречи будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.
Сам Лукашенко ранее заявлял, что на предстоящих переговорах с президентом России может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере.
10:18 09/09/2021
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