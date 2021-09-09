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Лукашенко вылетел на переговоры в Москву

Александр Лукашенко вылетел на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москву, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

Как сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве.

Ранее в Кремле сообщили, что в рамках встречи будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.

Сам Лукашенко ранее заявлял, что на предстоящих переговорах с президентом России может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере.
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