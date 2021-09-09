Как сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве.





Ранее в Кремле сообщили, что в рамках встречи будут обсуждены результаты работы по продвижению интеграционных процессов в рамках союзного государства и другие вопросы развития российско-белорусских отношений.





Сам Лукашенко ранее заявлял, что на предстоящих переговорах с президентом России может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере.