Сдаст ли Лукашенко суверенитет Беларуси Кремлю?
Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников – о значении подписания «союзных программ».
фото: АР
В эфире Еврорадио обратили внимание, что «дорожные карты» по углублению интеграции, подписание которых ожидается через несколько месяцев, уже переименованы в «союзные программы».
Андрей Поротников отметил: тот факт, что содержание дорожных карт не раскрывается, «очень напрягает», пишет udf.name
– В худшем варианте это может угрожать утратой Беларусью финансового и экономического суверенитета. Вливание Беларуси в экономическое пространство Российской Федерации, на ее условиях, под российскими регуляторами, – сказал Поротников. – Но надо понимать, что утрата экономического суверенитета может серьезно отразиться и на политическом суверенитете, и на суверенитете в сфере безопасности.
Готов ли Лукашенко пойти на это, то есть отдать таким образом часть своей власти?
– На постсоветском пространстве мало заключить соглашение, нужно его еще исполнять. Поэтому расчет белорусских властей может быть в том, что подписать-то – мы подпишем, а потом будет цепляться за разные основания не выполнять обязательства, – считает Поротников.
Эксперт напомнил, что в прошлом году, назначая правительство Романа Головченко, Лукашенко сказал, что его главная задача – не допустить утраты экономического суверенитета.
– Поэтому я сказал бы так: есть, безусловно, мандраж касательно содержания этих союзных программ, но вся предыдущая история свидетельствует о том, что белорусский режим не пойдет на реализацию положений союзных программ, которые напрямую касаются полномочий национального руководства Беларуси, – отметил Поротников.
Эксперт добавил:
– Союзные программы не выглядят самоцелью, они рассматриваются руководством Беларуси как основа для обеспечения поддержки Кремля в теперешних условиях.
Добавим, что во вторник первый вице-премьер Николай Снопков сообщил, что Беларусь рассчитывает реализовать практически все союзные программы с Россией к 2025 году.
09:37 09/09/2021
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