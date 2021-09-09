эфире Еврорадио обратили внимание, что «дорожные карты» по углублению интеграции, подписание которых ожидается через несколько месяцев, уже переименованы в «союзные программы».





Андрей Поротников отметил: тот факт, что содержание дорожных карт не раскрывается, «очень напрягает», пише т udf.name

– В худшем варианте это может угрожать утратой Беларусью финансового и экономического суверенитета. Вливание Беларуси в экономическое пространство Российской Федерации, на ее условиях, под российскими регуляторами, – сказал Поротников. – Но надо понимать, что утрата экономического суверенитета может серьезно отразиться и на политическом суверенитете, и на суверенитете в сфере безопасности.





Готов ли Лукашенко пойти на это, то есть отдать таким образом часть своей власти?





– На постсоветском пространстве мало заключить соглашение, нужно его еще исполнять. Поэтому расчет белорусских властей может быть в том, что подписать-то – мы подпишем, а потом будет цепляться за разные основания не выполнять обязательства, – считает Поротников.





Эксперт напомнил, что в прошлом году, назначая правительство Романа Головченко, Лукашенко сказал, что его главная задача – не допустить утраты экономического суверенитета.





– Поэтому я сказал бы так: есть, безусловно, мандраж касательно содержания этих союзных программ, но вся предыдущая история свидетельствует о том, что белорусский режим не пойдет на реализацию положений союзных программ, которые напрямую касаются полномочий национального руководства Беларуси, – отметил Поротников.





Эксперт добавил:





– Союзные программы не выглядят самоцелью, они рассматриваются руководством Беларуси как основа для обеспечения поддержки Кремля в теперешних условиях.





Добавим, что во вторник первый вице-премьер Николай Снопков сообщил, что Беларусь рассчитывает реализовать практически все союзные программы с Россией к 2025 году.



