Тихоненко: Лукашенко использует тюремные сроки оппозиционеров как номинал банковских банкнот для торга
Судебный процесс над членами Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком проходил в закрытом режиме, так как следствие не могло предъявить общественности реальные доказательства их вины. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог Денис Тихоненко.
«Суровый приговор Колесниковой и Знаку, тем более после 14-летнего приговора Бабарико, стал неожиданным, наверное, только для тех обывателей, которые за почти 30 лет лукашенковской диктатуры совершенно не следили за белорусской политикой», - отметил он.
Тихоненко подчеркивает, что Александр Лукашенко – «очень мстительный человек, особенно когда речь идет об угрозе его личной власти».
«Практически после каждых президентских выборов реальные оппоненты Лукашенко получали большие тюремные сроки. В этом есть и рациональное для Лукашенко зерно. Понимая, что результаты сфальсифицированных выборов ни одна демократическая страна мира не признает и будет так или иначе реагировать на авторитарный беспредел в центре Европы, бывшему президенту политические заключенные были нужны для последующего торга с этими странами: “Вы снимаете санкции, я отпускаю узников”», - пояснил он.
Тюремные сроки, если можно так сравнить, являются номиналом банковских банкнот для торга, убежден политолог.
«Чем они выше, тем выгоднее можно продать свободу политических заключенных», - указал он.
В то же время политолог считает уникальной ситуацию, которая сложилась после выборов 2020 года. «Такого массового протестного движения в Беларуси никогда не было", -- говорит он.
Тройка лидеров штаба Бабарико, включая его самого, получила на всех 35 л� � ограничения свободы, обратил внимание политолог.
«Еще раз стоит обратить внимание и на психологический портрет Лукашенко. Он до визита в СИЗО не понимал, кому он проиграл выборы. Поэтому и состоялся его визит туда. Увидев и поговорив с, так сказать, белорусскими революционерами, бывший президент понял, что он проиграл выборы не им. Лукашенко проиграл выборы всему белорусскому народу. И понимание этого сильно ударило по самолюбию бывшего председателя совхоза. Посадить весь белорусский народ он не в состоянии, поэтому вся его месть обрушилась на представителей штаба основного претендента на президентский пост Виктора Бабарико», - добавил Тихоненко.
09:24 09/09/2021
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