



«Суровый приговор Колесниковой и Знаку, тем более после 14-летнего приговора Бабарико, стал неожиданным, наверное, только для тех обывателей, которые за почти 30 лет лукашенковской диктатуры совершенно не следили за белорусской политикой», - отметил он.





Тихоненко подчеркивает, что Александр Лукашенко – «очень мстительный человек, особенно когда речь идет об угрозе его личной власти».





«Практически после каждых президентских выборов реальные оппоненты Лукашенко получали большие тюремные сроки. В этом есть и рациональное для Лукашенко зерно. Понимая, что результаты сфальсифицированных выборов ни одна демократическая страна мира не признает и будет так или иначе реагировать на авторитарный беспредел в центре Европы, бывшему президенту политические заключенные были нужны для последующего торга с этими странами: “Вы снимаете санкции, я отпускаю узников”», - пояснил он.





Тюремные сроки, если можно так сравнить, являются номиналом банковских банкнот для торга, убежден политолог.





«Чем они выше, тем выгоднее можно продать свободу политических заключенных», - указал он.





В то же время политолог считает уникальной ситуацию, которая сложилась после выборов 2020 года. «Такого массового протестного движения в Беларуси никогда не было", -- говорит он.





Тройка лидеров штаба Бабарико, включая его самого, получила на всех 35 л� � ограничения свободы, обратил внимание политолог.





«Еще раз стоит обратить внимание и на психологический портрет Лукашенко. Он до визита в СИЗО не понимал, кому он проиграл выборы. Поэтому и состоялся его визит туда. Увидев и поговорив с, так сказать, белорусскими революционерами, бывший президент понял, что он проиграл выборы не им. Лукашенко проиграл выборы всему белорусскому народу. И понимание этого сильно ударило по самолюбию бывшего председателя совхоза. Посадить весь белорусский народ он не в состоянии, поэтому вся его месть обрушилась на представителей штаба основного претендента на президентский пост Виктора Бабарико», - добавил Тихоненко.



