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Стартуют учения Беларуси и России "Запад-2021". Сценарий: некий "агрессор" попытается оказать силовое давление

Официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" состоится в четверг а полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область).

Стартуют учения Беларуси и России "Запад-2021". Сценарий: некий "агрессор" попытается оказать силовое давление
Фото БЕЛТА
Совместные маневры военных сразу нескольких стран пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах.
Официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" состоится в четверг а полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область).

Активная фаза совместных маневров стартует 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах.

В Беларуси будут задействованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. В учениях будут участвовать 12 800 белорусских военнослужащих и около 2 500 российских. Также прибыло 50 военных из Казахстана из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Планируется задействовать 350 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, а также около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.
За маневрами будут наблюдать президенты Беларуси и России – каждый на своих полигонах.

Учения "Запад-2021" продлятся до 16 сентября.
Ранее первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич сообщил, что "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, и проведение учений не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
"Учения направлены на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе" – отметил Гулевич.

В Минобороны России ранее подчеркивали, что сентябрьские учения не предусматривают конкретные страны в качестве противника. По сценарию некий "агрессор" попытается оказать силовое давление на условную "Центральную федерацию".
sputnik.by
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