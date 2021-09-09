Совместные маневры военных сразу нескольких стран пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах.

Официальная церемония открытия белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" состоится в четверг а полигонах "Мулино" (Нижегородская область) и "Обуз-Лесновский" (Брестская область).





Активная фаза совместных маневров стартует 10 сентября. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах.





В Беларуси будут задействованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. В учениях будут участвовать 12 800 белорусских военнослужащих и около 2 500 российских. Также прибыло 50 военных из Казахстана из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.





Планируется задействовать 350 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, а также около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

За маневрами будут наблюдать президенты Беларуси и России – каждый на своих полигонах.





Учения "Запад-2021" продлятся до 16 сентября.

Ранее первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич сообщил, что "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер, и проведение учений не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

"Учения направлены на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе" – отметил Гулевич.





В Минобороны России ранее подчеркивали, что сентябрьские учения не предусматривают конкретные страны в качестве противника. По сценарию некий "агрессор" попытается оказать силовое давление на условную "Центральную федерацию".



