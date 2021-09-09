"Заседание Комиссии пройдет под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя МКВЭС Юрия Борисова. В его работе примет участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Его цитирует Интерфакс-Запад.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году.



