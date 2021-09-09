Заседание межкомиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ пройдет в Минске
В четверг в Минске состоится заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова.
"Заседание Комиссии пройдет под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя МКВЭС Юрия Борисова. В его работе примет участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Его цитирует Интерфакс-Запад.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году.
09:18 09/09/2021
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