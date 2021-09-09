



— Белорусские власти подчеркивают, что никакой угрозы суверенитету Беларуси при этом нет, у их политических оппонентов — иное мнение, — пишет Александр Класковский. — Стороны (если не считать вечно бегущего впереди паровоза белорусского посла Семашко) осторожны в заявлениях накануне встречи: слишком памятно фиаско переговоров 2019 года о дорожных картах углубления интеграции (их теперь переименовали в союзные программы).





Однако независимые эксперты склоняются к прогнозу, что в нынешнем году союзные программы будут-таки подписаны. Лукашенко это фактически уже пообещал.





Но дело даже не в обещаниях (партнеры по «братской интеграции» не раз динамили друг друга). Чисто объективно теперь позиции белорусской стороны гораздо слабее, уязвимее.





За время после выборов 2020 года из-за внутриполитического кризиса и потери западного вектора внешней политики зависимость Минска от Москвы заметно усилилась. Тут уж особо не покапризничаешь.





Москве же сейчас предоставляется хороший шанс взять реванш за тот обидный щелчок по носу.





Конечно, подписание пакета союзных программ отнюдь не будет означать, что Беларусь вот так сразу сдалась на милость Москвы. Но для Путина важна хотя бы пиаровская победа, особенно накануне выборов в Думу (чтобы добавить популярности «Единой России»): вот дожал-таки скользкого союзничка, сделал шаг к собиранию земель!





Тем временем белорусские чиновники делают туманные убаюкивающие заявления. Например, первый заместитель премьер-министра Снопков на днях заверил, что «консенсус найден по всем 28 союзным программам, мы вышли на финишную прямую».





При этом он деланно удивился: «Что касается суверенитета, для меня кажется странной полемика по этой теме. Независимость была, есть и будет. <…> Речь идет исключительно о выстраивании экономической мощи двух стран».





На самом деле речь идет о более сильной институциональной привязке белорусской экономики к российской. По данным источников московского «Коммерсанта», предусматривается, в частности, унификация налоговой и таможенной систем.





Причем высокопоставленные российские собеседники издания не сомневаются, что за экономикой последует политика. В частности, неназванный дипломат заявил: «Евросоюз тоже начинался с экономики, а закончился Шенгеном, совместным МИДом и парламентом».





Стоит добавить, что в ЕС, однако, 28 стран, и они не группируются вокруг бывшей империи. В случае же Союзного государства речь идет о двух субъектах с колоссальной разницей весовых категорий, причем больший из них продолжает мыслить в великодержавном духе.





Плачевный для меньшего партнера исход такой интеграции нетрудно предугадать.