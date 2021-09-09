+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кого пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана

В состав нового правительства Афганистана вошли только представители талибов. Талибы отправили приглашения правительствам Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана.

На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран. Среди них и Россия. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на назначенного заместителем премьер-министра страны муллу Абдула Гани Барадара.


"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан – Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", – написал он.

Накануне стало известно о назначении временного правительства Афганистана. Его главой стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем мулла Абдул Гани Барадар. В "Талибане" заявляли, что новое правительство будет инклюзивным, но в его состав вошли только представители талибов.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]