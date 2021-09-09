Кого пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана
В состав нового правительства Афганистана вошли только представители талибов. Талибы отправили приглашения правительствам Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана.
На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран. Среди них и Россия. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на назначенного заместителем премьер-министра страны муллу Абдула Гани Барадара.
"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан – Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", – написал он.
Накануне стало известно о назначении временного правительства Афганистана. Его главой стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем мулла Абдул Гани Барадар. В "Талибане" заявляли, что новое правительство будет инклюзивным, но в его состав вошли только представители талибов.
07:50 09/09/2021
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