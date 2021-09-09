На церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены представители шести стран. Среди них и Россия. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на назначенного заместителем премьер-министра страны муллу Абдула Гани Барадара.









"Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан – Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана", – написал он.





Накануне стало известно о назначении временного правительства Афганистана. Его главой стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а его заместителем мулла Абдул Гани Барадар. В "Талибане" заявляли, что новое правительство будет инклюзивным, но в его состав вошли только представители талибов.



