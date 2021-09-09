Беседа двух политиков состоялась в среду, 8 сентября, сообщил Мишель в Twitter.





«Я подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и Грузии. Мы обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования — для этого нужны укрепление доверия и диалог. Я осудил использование Беларусью нерегулярной миграции против государств-членов ЕС», — добавил Шарль Мишель.





Напомним, 2—3 сентября министры иностранных дел стран ЕС на своей неформальной встрече осудили «циничное использование мигрантов и беженцев» Беларусью для создания давления на границах Литвы, Латвии и Польши. В Евросоюзе заявили, что работают над пятым пакетом санкций в отношении страны, пишет Наша Нива.







