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Глава Евросовета обсудил с Путиным Беларусь

Глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что осуждает использование властями Беларуси мигрантов против стран ЕС.

 Беседа двух политиков состоялась в среду, 8 сентября, сообщил Мишель в Twitter.

«Я подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и Грузии. Мы обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования — для этого нужны укрепление доверия и диалог. Я осудил использование Беларусью нерегулярной миграции против государств-членов ЕС», — добавил Шарль Мишель.

Напомним, 2—3 сентября министры иностранных дел стран ЕС на своей неформальной встрече осудили «циничное использование мигрантов и беженцев» Беларусью для создания давления на границах Литвы, Латвии и Польши. В Евросоюзе заявили, что работают над пятым пакетом санкций в отношении страны, пишет Наша Нива.
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