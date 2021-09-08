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Президент Афганистана попросил прощения у народа

Ашраф Гани попросил прощения за что, что не смог помешать захвату власти талибами.



Президент Афганистана Ашраф Гани попросил прощения у своего народа за то, что покинул страну и не смог помешать захвату власти талибами. Заявление главы государства в среду, 8 сентября, распространил телеканал Tolo News.

"Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому. Моя приверженность афганскому народу непоколебима, и она будет направлять меня до конца моей жизни", - сказал Гани.

Он добавил, пишет moyby.com, что бегство из Кабула – это самое сложное решение в его жизни. Однако он принял решение покинуть страну, так как посчитал, что это поможет избежать кровопролития.

"Я решил, что это единственный способ не допустить использования оружия и спасти Кабул и шесть миллионов его жителей", - заявил Гани.

Он еще раз назвал ложью информацию о том, что якобы забрал с собой миллионы долларов.
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