Лукашенко рассказал, что будет обсуждать на встрече с Путиным 9 сентября
Некоторые подробности повестки дня предстоящей встречи, Александр Григорьевич озвучил, принимая сегодня в Минске главу комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова.
Фото: телеграм-канал Пул Первого
На встрече присутствует и глава КГБ Беларуси Иван Тертель.
Вот что о предстоящей встрече с Путиным сказал Лукашенко:
— Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, цитирует его телеграм-канал Пул Первого, пишет blizko.by.
Источник: Анна Карелина
21:14 08/09/2021
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