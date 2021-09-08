Фото: телеграм-канал Пул Первого





На встрече присутствует и глава КГБ Беларуси Иван Тертель.





Вот что о предстоящей встрече с Путиным сказал Лукашенко:

— Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся, цитирует его телеграм-канал Пул Первого, пишет blizko.by.



















