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Главы МИД Беларуси и Польши могут встретиться в Нью-Йорке

Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау могут встретиться в Нью-Йорке для обсуждения освобождения находящихся в заключении Анжелики Борис и Анджея Почобута, написал в Wiadomosci президент Центра стратегического анализа Витольд Юраш.



По словам Юраша, присутствие Юрия Воскресенского на Экономическом форуме в польском Карпаче является частью польской дипломатической кампании. Ее кульминацией может стать встреча глав МИД Польши и Беларуси в Нью-Йорке.

По данным Витоша, пишет Смартпресс, Воскресенский участвует в неофициальных переговорах об освобождении Анджелики Борис и Анджея Почобута. "Эти переговоры продолжаются давно и будут продолжены в ходе запланированной на вторую половину сентября встречи глав дипломатии Польши и Беларуси. Они должны встретиться в Нью-Йорке по случаю сессии Генассамблеи ООН", - считает эксперт.

Напомним, 23 марта в Гродно задержали главу незарегистрированного Союза поляков Анжелику Борис. Ей присудили 15 суток ареста.

Однако 25 марта Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Борис и иных лиц, в том числе Анджея Почобута. Им вменяют ч.3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В Генпрокуратуре утверждают, что обвиняемые провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".
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