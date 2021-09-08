







По словам Юраша, присутствие Юрия Воскресенского на Экономическом форуме в польском Карпаче является частью польской дипломатической кампании. Ее кульминацией может стать встреча глав МИД Польши и Беларуси в Нью-Йорке.





По данным Витоша, пишет Смартпресс, Воскресенский участвует в неофициальных переговорах об освобождении Анджелики Борис и Анджея Почобута. "Эти переговоры продолжаются давно и будут продолжены в ходе запланированной на вторую половину сентября встречи глав дипломатии Польши и Беларуси. Они должны встретиться в Нью-Йорке по случаю сессии Генассамблеи ООН", - считает эксперт.





Напомним, 23 марта в Гродно задержали главу незарегистрированного Союза поляков Анжелику Борис. Ей присудили 15 суток ареста.





Однако 25 марта Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении Борис и иных лиц, в том числе Анджея Почобута. Им вменяют ч.3 статьи 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).





В Генпрокуратуре утверждают, что обвиняемые провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".



