Президент России Владимир Путин понимает, что Александр Лукашенко не вечен и скоро его не станет. Когда и каким образом это произойдет, дело десятое, но это неизбежно. В любом случае время белорусского диктатора истекло. А для этого уже сейчас необходимо договариваться с будущей белорусской властью, говорится в статье на сайте Центра политического анализа и прогноза.





Президент России год назад сделал ставку на Лукашенко и допустил стратегическую ошибку. Не поддержи он тогда Лукашенко, сейчас было бы по-другому, но произошло так, как произошло, пишет Udf.name. А история не терпит сослагательных наклонений. Действия в поддержку диктатора разочаровали многих белорусов, но за это время они смогли понять «who is who». Вероятно, в Москве сожалеют, что поддержали Лукашенко.





В Кремле варианты развития событий просчитали, значит тайные переговоры с вероятными и невероятными кандидатами во власть, если не проводятся, то скоро начнутся. Контакты установлены или будут установлены как с действующими, так и бывшими белорусскими государственными чиновниками и политиками. Представителями бизнеса. Силовиками. И даже с оппозицией.





С высокой степенью вероятности на этих переговорах обсуждаются и варианты ухода Лукашенко. С силовиками в любом случае. Среди белорусских силовиков нет клановости или устойчивых групп, так как диктатор довольно часто тасует руководящий состав. Но при определенных условиях исполнители найдутся. Это несложно. Сложнее предугадать, кто именно придет к власти в новой Беларуси, поэтому Путин делает ставку на всех. Он может себе это позволить. Эта ставка на всех, кроме одного. И свидетельство тому – его слова на пресс-конференции по итогам встречи 20 августа с канцлером Германии Ангелой Меркель, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только самими белорусами.