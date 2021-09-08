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СМИ: Беларусь и Польша ведут переговоры об освобождении Почобута и Борис

Польша и Беларусь, похоже, ведут переговоры об освобождении журналиста Анджея Почобута и главы незарегистрированного Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис.

Фото: pixabay.com

В качестве посредника на переговорах на экономический форум в Карпаче был приглашен Воскресенский, пишет Витольд Юраш для onet.pl. По его мнению, польская сторона вынуждена говорить с Юрий Воскресенским, так как другие каналы коммуникации с официальным Минском де факто отсутствуют.

По информации издания, пишет reform.by,переговоры ведутся уже некоторое время и продолжатся на встрече министров иностранных дел Беларуси и Польши на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября.

Почобут и Борис были задержаны в марте этого года уголовному делу по ст. 130 УК о разжигании ненависти. По этому же делу были задержаны активистки польского меньшинства Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева, но их освободили из-под стражи и вывезли в Польшу в мае. Почобут и Борис отказались от депортации.
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