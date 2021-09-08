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В Сейме Польши прошло тайное заседание, посвященное ситуации на границе с Беларусью

Польским депутатам предоставили секретные сведения на тему ситуации на польско-белорусской границе.



В Сейме Польши прошло тайное заседание комитета по вопросам администрации и внутренних дел, члены которого ознакомились с информацией глав МВД, Минобороны и МИД Польши на тему ситуации на польско-белорусской границе, пишет АФН со ссылкой на «Радио Польша».

«Мы предоставили депутатам ряд секретных сведений, обосновывающих предпринимаемые нами решения», - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам заседания.

Глава Министерства внутренних дел также положительно оценил введение на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения, которое, по его словам, позволяет эффективно работать польским погранслужбе, армии и полиции.

При этом Мариуш Каминьский отметил, что «чрезвычайное положение придется продлить, если пограничный кризис продолжится».

Напомним, вчера, 6 сентября, Сейм Польши одобрил указ президента Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения в приграничной зоне с Беларусью.
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