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Кто такой Мохаммад Хасан Ахунд, глава нового правительства «Талибана»?

CentralAsia (CA) - «Талибан» назначил муллу Мохаммада Хасана Ахунда, чтобы возглавить их новое временное правительство, почти через три недели после того, как группировка захватила контроль над страной, сообщает агентство Al Jazeera.


Мулла Ахунд находится в санкционном списке ООН и является давним главой влиятельного органа талибов, принимающего решения, Рехбари Шура, или совета руководства. Ранее он был министром иностранных дел, а затем заместителем премьер-министра во время последнего пребывания у власти талибов с 1996 по 2001 год.

На пресс-конференции в Кабуле во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, пишет centralasia.media, что соучредитель талибов Абдул Гани Барадар будет заместителем муллы Ахунда.

Как и многие в руководстве «Талибана», Мулла Ахунд во многом обязан своему авторитету первому лидеру движения мулле Мохаммаду Омару.

Ахунд родом из Кандагара, родины талибов.

В докладе ООН о санкциях он описывается как «ближайший соратник и политический советник» Омара.

Ахунд пользуется большим уважением в движении, особенно его верховным лидером Хайбатуллой Ахунзаде, сообщил агентству Reuters источник талибов.

Некоторые наблюдатели рассматривали Ахунда, которому предположительно около 60 лет и, возможно, старше, как скорее политического, чем религиозного деятеля, и его контроль над советом руководства также давал ему право голоса в военных делах.

Мулла Ахунд имеет пуштунское происхождение от Ахмада Шаха Дуррани - основателя современного Афганистана (около 1700-х годов).

Он играл ключевую роль в руководстве и ведущие роли в совете лидеров Рахбари Шура, часто называемом Кветта Шура, сформированном после того, как «Талибан» потерял власть в результате военного вторжения под руководством США в 2001 году.

Он является автором нескольких работ по исламу.
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