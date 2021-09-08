



Мулла Ахунд находится в санкционном списке ООН и является давним главой влиятельного органа талибов, принимающего решения, Рехбари Шура, или совета руководства. Ранее он был министром иностранных дел, а затем заместителем премьер-министра во время последнего пребывания у власти талибов с 1996 по 2001 год.





На пресс-конференции в Кабуле во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, пишет centralasia.media, что соучредитель талибов Абдул Гани Барадар будет заместителем муллы Ахунда.





Как и многие в руководстве «Талибана», Мулла Ахунд во многом обязан своему авторитету первому лидеру движения мулле Мохаммаду Омару.





Ахунд родом из Кандагара, родины талибов.





В докладе ООН о санкциях он описывается как «ближайший соратник и политический советник» Омара.





Ахунд пользуется большим уважением в движении, особенно его верховным лидером Хайбатуллой Ахунзаде, сообщил агентству Reuters источник талибов.





Некоторые наблюдатели рассматривали Ахунда, которому предположительно около 60 лет и, возможно, старше, как скорее политического, чем религиозного деятеля, и его контроль над советом руководства также давал ему право голоса в военных делах.





Мулла Ахунд имеет пуштунское происхождение от Ахмада Шаха Дуррани - основателя современного Афганистана (около 1700-х годов).





Он играл ключевую роль в руководстве и ведущие роли в совете лидеров Рахбари Шура, часто называемом Кветта Шура, сформированном после того, как «Талибан» потерял власть в результате военного вторжения под руководством США в 2001 году.





Он является автором нескольких работ по исламу.