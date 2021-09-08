



"Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства", - проинформировали в Минобороны.





Из фотографий Минобороны Беларуси следует, пишет interfax.by, что Россия перебазировала в республику, как минимум, три истребителя Су-30СМ.





Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК).





Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и в сложных метеорологических условиях.





5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси.





Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Беларуси, говорилось в сообщении Минобороны РФ.





Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва будут развивать совместную региональную группировку войск.





В состав совместной региональной группировки войск входит Первая танковая армия Западного военного округа РФ и вооруженные силы Беларуси, сообщил в марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Беларуси.





9-15 сентября Россия и Беларусь проведут стратегическое учение "Запад-2021". В маневрах, которые пройдут на территории двух стран, а также в южной части Балтийского моря, будут задействованы около 200 тыс. военных, сообщало Минобороны РФ. Россия направила на эти учения в Белоруссию около 2,5 тыс. военных.





В сентябре 2020 года Россия направила в Белоруссию на учения "Нерушимое братство - 2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста в Беларуси против итогов выборов президента.





1 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.





"В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", - заявил тогда Лукашенко.





3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Беларуси систем С-400.





"Беларусь для нас является стратегическим партнером, мы живем в одном Союзном государстве, и коль скоро С-400 - это все-таки система, которая предназначена, в том числе, для экспорта, конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Беларуси в этой системе", - сказал он. "Не вижу на сегодняшний момент никаких препятствий и ограничений", - сказал Шугаев.





25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса" на подмосковном форуме "Армия-2021", Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Беларуси С-400 пока не перешел в практическую плоскость. "В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Беларусь мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он на форуме "Армия-2021".

"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сказал тогда Шугаев.





14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил, что Беларусь планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".





С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы").





Россия выполняет контракт на поставку в Беларусь многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Беларусь планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.





Россия прорабатывает вопрос о поставке Беларуси новых радиолокационных станций различного назначения, сообщили 23 июня "Интерфаксу" в ФСВТС России.





18 июня глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о планах компании повысить уровень сотрудничества с Беларусью по ряду направлений.





В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.





С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.





У России и Беларуси есть единая региональная система противовоздушной обороны.











