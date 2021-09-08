Готов ли Лукашенко к переговорам?

Лидер Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк опубликовал статью «Рассуждения в начале гибридной войны». Среди прочего он призывает "приостановить экономические санкции, заморозить их (ведь санкции власть диктатора не свалят), и вступить в переговоры с противоположной стороной о прекращении репрессий, пыток людей, о прекращении преследования гражданского общества. Еще есть время. В самом начале гибридной войны, чтобы остановить эскалацию, нужно потушить огонь с обеих сторон, то есть начать разговаривать. Политика загнать узурпатора в ловушку (в Россию) ценой жизни белорусского народа — это есть эгоистичная политика варварства».





Возможны ли переговоры с белорусской властью в нынешней ситуации? ОБ этом «Белорусский партизан» расспросил экспертов.

Виктор Корнеенко: У Лукашенко один выход

-Не Позняк выступил пионером с переговорами, еще раньше Светлана Тихановская предлагала переговоры, звучали подобные предложения и до нее. Но мне кажется, при формальном правлении страной Лукашенко никакие переговоры невозможны. Поэтому я оцениваю подобные призывы как ритуальные вещи. Скорее всего, Позняк сам хотел бы стать субъектом белорусской политики – это единственное, что оправдывает его инициативу, - говорит общественный активист Виктор Корнеенко.





-Напомню 1996 год: при поддержке российского треугольника (Черномырдин, Строев, Селезнев) вроде и договорились об урегулировании кризиса – и все договоренности пущены коту под хвост.





Давайте вспомним договоренности 2000 года: со стороны белорусской оппозиции предложения подписал Пастухов, со стороны власти – Сазонов. Лукашенко снова пустил все договоренности коту под хвост.





Поэтому я и воспринимаю подобные заявления как мнение человека, абсолютно не разбирающегося в белорусских правах человека.





-Почему при Лукашенко невозможны переговоры?





-У Лукашенко единственный выход: либо сдать страну под Россию, либо себе наручники одеть. Других вариантов лично я не вижу. Я вообще посоветовал спадару Позняку просмотреть на ютубе один из последних роликов Беленького: каким образом Лукашенко получил президентскую власть. Мне кажется, в нем содержатся все ответы на вопросы Позняка.





-Получается, Лукашенко выбрал наименьшее для себя зло и потихоньку сдает независимость.





-Единственный выход для себя – других у него нет. Россия его защищает.





-За что в таком случае ведется торг?





-Мне кажется, торг ведется насчет мелочей – как это должно происходить.





Понятно, Беларусь не присоединят губернией к России, нет. Налоговое, таможенное законодательство - вокруг этого идет торг, в котором у Лукашенко нет никаких козырей.

Владимир Гончарик: Любые войны заканчиваются переговорами

-Во-первых, санкции вредны для экономики страны и ее жителей.





Во-вторых, все войны, в которых нет явного победителя, заканчивались переговорами. В этом предложении нет никаких противоречий.





Но вести переговоры безо всяких гарантий – просто продлевать существование режима, не более того, - уверен кандидат в президенты 2000 года Владимир Гончарик.





-Лукашенко готов к переговорам?





-Насколько я понимаю, нет. Подобные призывы уже неоднократно звучали: и от Тихановской, и от Середича, министр иностранных дел призывал Запад для переговоров, но дальше дело не идет. Переговоры нужны не ради переговоров, а ради решения проблемы. А вопрос один – вопрос власти, уход нынешнего президента. Я смотрю, уже затихли разговоры по Конституции, по референдуму, а все стрелки переведены на Россию.





Думаю, весь смысл заявления Позняка в том и состоит, вряд ли он настолько наивен, чтобы рассуждать о пустых разговорах. Вы же видите: никто даже не реагирует на предложения просто сесть и поговорить.





-Почему же, была попытка поговорить в СИЗО КГБ…





-Просто решил узнать, что никто не годен занимать пост президента.







