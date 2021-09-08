Польский портал Onet у тверждает, что Воскресенский стал человеком, через которого Польша пытается освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.





Как сообщает портал со ссылкой на источники в МИД Польши, главы дипломатий Беларуси и Польши могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН.





Стороны обсудят освобождение Анжелики Борис и Анджея Почобута, представителей неофициального Союза поляков Беларуси, которые были задержаны в рамках уголовного дела по статье о возбуждении расовой, национальной или религиозной вражды и розни.







