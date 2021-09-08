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Польские СМИ: Воскресенский не случайно оказался в Польше

На экономическом форуме в польском городе Карпач при странных обстоятельствах появился Юрий Воскресенский.

Польский портал Onet утверждает, что Воскресенский стал человеком, через которого Польша пытается освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.

Как сообщает портал со ссылкой на источники в МИД Польши, главы дипломатий Беларуси и Польши могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН.

Стороны обсудят освобождение Анжелики Борис и Анджея Почобута, представителей неофициального Союза поляков Беларуси, которые были задержаны в рамках уголовного дела по статье о возбуждении расовой, национальной или религиозной вражды и розни.
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