Польские СМИ: Воскресенский не случайно оказался в Польше
На экономическом форуме в польском городе Карпач при странных обстоятельствах появился Юрий Воскресенский.
Польский портал Onet утверждает, что Воскресенский стал человеком, через которого Польша пытается освободить Анджея Почобута и Анжелику Борис.
Как сообщает портал со ссылкой на источники в МИД Польши, главы дипломатий Беларуси и Польши могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН.
Стороны обсудят освобождение Анжелики Борис и Анджея Почобута, представителей неофициального Союза поляков Беларуси, которые были задержаны в рамках уголовного дела по статье о возбуждении расовой, национальной или религиозной вражды и розни.
17:24 08/09/2021
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