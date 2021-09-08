Екатерина Шульман на Эхе Москвы. – Он не пользуется поддержкой внутри страны, он не пользуется поддержкой никакой другой внешней силы, и нельзя сказать, чтобы он был окружен когортой соратников, которые поклялись ему в верности до гроба. "Обратите внимание, что он удерживает власть при помощи соседнего государства, которое не заинтересовано в его правлении, которое еще два года назад планировало его отстранение от власти разными конституционными способами, – рассуждает на Эхе Москвы. – Он не пользуется поддержкой внутри страны, он не пользуется поддержкой никакой другой внешней силы, и нельзя сказать, чтобы он был окружен когортой соратников, которые поклялись ему в верности до гроба.





Вот на этих отрицательных условиях он ухитряется каким-то образом да, всего лишь тянуть время, это выигрыш времени, не более того. Но даже как выигрыш времени это довольно поразительно, из чего извлекается политический ресурс, даже сразу не разглядишь.





Ну, Российской Федерации он, конечно, продает статус защитника старой Смоленской дороги от стран НАТО. Он провоцирует международный конфликт на своих границах, используя для этого мигрантов. В общем, много разных интересных штук он делает.





Еще раз повторю, это всего лишь выигрыш времени. Тут нечего похвалить с точки зрения стратегической.





И даже если не говорить, что он губит свою страну, но и относительно его собственной судьбы и какой-то гипотетической династии, которую он мог бы хотеть основать, разумеется, это невозможно. Это «день простоять, да ночь продержаться».





Но даже и это достижение в своем роде уникально. Вот смотрите, дорогие слушатели, какое бывает – не подражайте этому, это некрасиво заканчивается, – но, тем не менее, такое вот существо перед нами функционирует.





Это достойно внимания и изучения".