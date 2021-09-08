



Об этом сообщила его пресс-служба:





"Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси. Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены"







