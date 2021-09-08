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Лукашенко хочет "заморозить" соглашение с ЕС о реадмиссии

Лукашенко внес в парламент законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения».

 

Об этом сообщила его пресс-служба:

"Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси. Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены"
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