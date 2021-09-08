Напомним, во время «Большого разговора» 9 августа Александр Лукашенко заявил, что может перейти государственную границу с соседней страной и возглавить 90% украинцев.





Отвечая на вопрос журналиста из Киева, руководитель Беларуси сказал: «Вот вы допрыгаетесь до того, что я рискну, переступлю эту границу без оружия (без оружия!) и у меня будет там не 40%, а минимум 90% украинцев, и мы Украину вернем».





В тот момент во Дворце Независимости, где в основном были собраны пропагандисты, раздался смех и аплодисменты.









И вот прошло меньше месяца и в Киеве собрали митинг за возобновление авиасообщения с Беларусью (санкции введены после инцидента с самолетом Ryanair). Его участники пришли к Верховной Раде с красно-зелеными флагами и портретами Лукашенко.





Если в Украине на это событие практически не обратили внимание, то все белорусские государственные телеканалы показали сюжет о митинге.





И сколько же украинцев пришло поддержать сотрудничество с режимом Лукашенко? Самую смелую оценку дал провластный телеграм-канал: «Сотни украинцев пикетируют с требованием восстановить авиасообщение и торгово-экономические отношения с Беларусью».





Но фотографии с акции говорят о другом. Поэтому даже телеканал СТВ вынужден был сказать правду: «В акции принимают участие около 100 человек. Многие пришли с флагами Беларуси и Украины, а также с плакатами, которые свидетельствуют о дружбе народов двух стран».





Вот вам и суровая реальность. Лукашенко заявлял, что его поддержат 90% украинцев, а на митинг с его портретами смогли собрать почему-то максимум 100 человек…





Кстати, белорусская госпропаганда продолжает вещать и о большой поддержке Лукашенко внутри страны. Недавно адвокат Илья Салей рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ. Говоря о протестах, тот сказал: «Там на пике было 46 тысяч».





Аналитик Сергей Чалый во время недавнего стрима прокомментировал эту информацию:





«Пропаганда регулярно начинает использовать этот факт: смотрите, на улицы выходило всего лишь 46 тысяч с чем-то. Как у них работает логика? Даже если они согласятся с оценкой количества людей, которые были на площади, в 200-300 тысяч человек единовременно (например, 16 августа), то обязательно делается красивый, как им кажется момент: ну это же всего лишь малая доля, всего лишь 0,5% или сколько там от населения.





Это, мол, и есть количество людей, которые голосуют против Лукашенко.





Очень странно, что эта самая пропаганда не понимает, что этот тезис может быть обращен наоборот. Все же помнят, что 16 августа также состоялся «ябатьковский» митинг, на который пришло буквально несколько тысяч человек. Максимум, который мог разместиться на всю эту площадку, 15 тысяч человек, в реальности она была заполнена примерно лишь на пятую часть. То есть примерно 3-5 тысяч человек.





Если вы говорите, что то число характеризует противников Лукашенко, то тогда нужно признать, что это число также характеризует наличие сторонников Лукашенко».





Добавим, что в октябре прошлого года Лукашенко отменил «мегамитинг» в свою поддержку и предложил провести его весной, «когда будет тепло», и собрать там «всех желающих».





Скоро уж год, а «мегамитинг» так и не собрали...