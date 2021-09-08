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Евросоюз заявил демарш официальному Минску в связи с нелегалами на границе

Представительство ЕС в Беларуси заявило демарш министерству иностранных дел РБ в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Евросоюз.

"Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми.

Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику.
 
Нерегулярная миграция не может быть предметом торга. С октября 2020 года, когда Совет ЕС принял Заключения о ситуации в Беларуси, власти Беларуси полностью осведомлены о постепенном подходе ЕС к применению санкций и об условиях снятия Европейским союзом ограничительных мер и нормализации отношений. 

Европейский союз по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Беларуси при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека", говорится в заявлении
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