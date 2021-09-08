



«Когда я узнал о приговоре Колесниковой, то вспомнил Солженицина и Сахарова. Одного выперли за границу, второй жил в ссылке. Но потом первый триумфально вернулся в Россию, а второй стал народным депутатом.





Предполагаю, что Колесникова станет депутатом беларуского нового парламента, даже уверен. Пожелал бы ей стать главой Комитета по правам человека".







