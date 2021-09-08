Ганапольский: Когда узнал о приговоре Колесниковой, вспомнил Солженицина и Сахарова
Российский журналист и политический обозреватель Матвей Ганапольский - о приговоре Марии Колесниковой.
«Когда я узнал о приговоре Колесниковой, то вспомнил Солженицина и Сахарова. Одного выперли за границу, второй жил в ссылке. Но потом первый триумфально вернулся в Россию, а второй стал народным депутатом.
Предполагаю, что Колесникова станет депутатом беларуского нового парламента, даже уверен. Пожелал бы ей стать главой Комитета по правам человека".
12:09 08/09/2021
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